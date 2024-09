18-latka nie żyje, siedem osób rannych

czytaj dalej

Niezamieszkała kamienica przy ulicy Roosevelta 8 w Poznaniu grozi zawaleniem. Służby ewakuowały 35 mieszkańców pobliskich budynków, zostaną im zapewnione miejsca noclegowe. Na miejscu działał Centrum Zarządzania Kryzysowego, straż pożarna i przedstawiciele urzędu miasta. Wyznaczono "strefę zero", do której nie ma wstępu. Opuszczona kamienica zostanie rozebrana. Decyzję w tej sprawie podjął w piątek powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Powiedział, że obiekt od lat "był w stanie rozkładu technicznego". Prezydent Poznania zapowiedział w Radiu Poznań rozważenie wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela kamienicy.