Kraków 14-letnia Natalia umierała pół kilometra od komisariatu. Policjanci oskarżeni Oprac. Mateusz Czajka |

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Ojciec nastolatki zabrał głos: Potraktowano mnie, jakbym zgubił rower. Fragment programu "Uwaga" TVN Źródło wideo: UWAGA "TVN" Źródło zdj. gł.: TVN

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Trzej policjanci staną przed Sądem Rejonowym w Wadowicach w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.

Rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk powiedział, że akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom z Andrychowa i jednemu z Kęt został przesłany do sądu we wtorek.

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Zamarzała pół kilometra od komisariatu, siedziała obok sklepu

14-letnia Natalia 28 listopada 2023 roku wyszła rano do szkoły. Panował wówczas siarczysty mróz. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała. Ojciec wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca około godziny 13., pół kilometra od komisariatu. 14-latka siedziała obok jednego z supermarketów w Andrychowie. Została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zmarła dzień później.

Biegli po śmierci Natalii stwierdzili, że dziewczynka miała choroby współistniejące. Miała obrzęk mózgu spowodowany masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym.

Prokuratorzy ustalili, że policjanci, po otrzymaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu, "nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani".

Nie wysłali patroli, nie zlokalizowali telefonu

Tomasz Waszczuk powiedział, że oskarżeni przyjęli niewłaściwe podstawy poszukiwań i nie zainicjowali działań. - W szczególności nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazał rzecznik.

Oskarżeni nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Grożą im trzy lata więzienia.

W śledztwie zarzuty usłyszał jeszcze jeden z andrychowskich policjantów. - Prokurator wyłączył te materiały do odrębnego postępowania i będzie podejmował działania już osobno - dodał rzecznik.

Sześć postępowań dyscyplinarnych

Policja po śmierci dziewczynki przeprowadziła w sumie sześć postępowań dyscyplinarnych. Pierwsze zakończyło się na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. Oficer dyżurny z podległego komendzie w Oświęcimiu komisariatu w Kętach dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał naganę z powodu niedopełnienia obowiązków.

Pozostałe postępowania dotyczyły czterech policjantów z Andrychowa i jednego z Wadowic. Oficerowi dyżurnemu andrychowskiego komisariatu przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, który się potwierdził. Otrzymał karę dyscyplinarną, jaką było ostrzeżenie. Postępowanie wobec policjanta z Andrychowa, który przyjął zawiadomienie o zaginięciu, było prowadzone pod kątem nieprawidłowego wykonania czynności służbowej. Został uniewinniony. Ten sam zarzut usłyszał funkcjonariusz z komendy w Wadowicach, który miał skontrolować czynności podjęte przez policjantów z Andrychowa. To się potwierdziło, ale odstąpiono od ukarania go.

Zarzuty zaniechania czynności służbowej oraz niedopełnienia obowiązków usłyszał też komendant komisariatu w Andrychowie. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na jego stan zdrowia, a ostatecznie umorzone, ponieważ policjant odszedł ze służby.

Funkcjonariusze badali także sprawę policjanta z wydziału kryminalnego w Andrychowie, na którym ciążył zarzut naruszenia dyscypliny służbowej. Miał odmówić wykonania polecenia służbowego. Został uniewinniony.

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Źródło: Google Maps