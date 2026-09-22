Sarna zaplątała się w ogrodzenie. Pomogli jej policjanci
Sarnę funkcjonariusze zauważyli podczas nocnego patrolu. Zwierzę było uwięzione w ogrodzeniu przy ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie (Świętokrzyskie). Zwierzę nie było w stanie samodzielnie się wydostać.
"Policjanci natychmiast podjęli działania, aby pomóc wystraszonemu zwierzęciu. Uwolnili sarnę z ogrodzenia, umożliwiając jej bezpieczny powrót do naturalnego środowiska. Na szczęście zwierzę nie odniosło obrażeń, a po uwolnieniu pobiegło w stronę lasu" - informuje świętokrzyska policja.
Źródło: tvn24.pl