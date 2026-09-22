Kielce Sarna zaplątała się w ogrodzenie. Pomogli jej policjanci Oprac. Svitlana Kucherenko |

Nocny patrol zakończył się ratowaniem sarny Źródło wideo: KWP w Kielcach Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Sarnę funkcjonariusze zauważyli podczas nocnego patrolu. Zwierzę było uwięzione w ogrodzeniu przy ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie (Świętokrzyskie). Zwierzę nie było w stanie samodzielnie się wydostać.

Sarna zaplątała się w ogrodzenie Źródło zdjęcia: KWP w Kielcach

"Policjanci natychmiast podjęli działania, aby pomóc wystraszonemu zwierzęciu. Uwolnili sarnę z ogrodzenia, umożliwiając jej bezpieczny powrót do naturalnego środowiska. Na szczęście zwierzę nie odniosło obrażeń, a po uwolnieniu pobiegło w stronę lasu" - informuje świętokrzyska policja.