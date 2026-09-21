Media: Kinga Duda miała wypadek, uderzyła Jaguarem w bariery na S7
Policja potwierdziła informację o zdarzeniu. - Miało miejsce przed godziną 21.30 w niedzielę. Kobieta w wieku 31 lat zjechała z drogi samochodem marki Jaguar i uderzyła w bariery - przekazał redakcji Kontaktu24 podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Media: Kinga Duda miała wypadek
Jak dodał Ślusarczyk, kobieta była trzeźwa. - Sytuacja skończyła się wizytą w szpitalu, ale nie było zagrożenia życia - dodał policjant.
Jak podał portal Echo Dnia, samochodem miała kierować Kinga Duda, córka byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
Źródło: Echo Dnia, Kontakt24