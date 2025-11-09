Ostrowiec Świętokrzyski Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu, kiedy domownicy 57-latka wezwali do niego pogotowie. Gdy pod posesją w gminie Kunów pojawili się ratownicy medyczni, mężczyzna stał się agresywny. Pracownicy pogotowia wezwali policję. - Mężczyzna na widok policyjnego patrolu wsiadł do auta i rozpoczął ucieczkę - opowiada asp. Ślusarczyk.

Jechał w kierunku znajdującego się kilka kilometrów dalej Ostrowca Świętokrzyskiego. - To właśnie na terenie tego miasta doszło do zatrzymania. Funkcjonariusze skorzystali z broni służbowej, żeby uniemożliwić dalszą ucieczkę. Auto zostało unieruchomione, nikt nie odniósł żadnych obrażeń - podkreśla policjant z biura prasowego świętokrzyskiej komendy.

O zdarzeniu jako pierwsi informowali dziennikarze Radia Kielce.

Zatrzymany

Bo unieruchomieniu auta 57-latek próbował uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany.

- Obecnie mężczyzna jest zatrzymany. Gromadzimy materiał dowodowy, na podstawie którego będziemy odtwarzać przebieg zdarzenia, motywy działania mężczyzny. Wszystkie te działania są w toku, po ich zakończeniu należy spodziewać się dalszych czynności procesowych - zaznaczył aspirant Maciej Ślusarczyk.

