Do zdarzenia doszło w sobotę po południu, kiedy domownicy 57-latka wezwali do niego pogotowie. Gdy pod posesją w gminie Kunów pojawili się ratownicy medyczni, mężczyzna stał się agresywny. Pracownicy pogotowia wezwali policję. - Mężczyzna na widok policyjnego patrolu wsiadł do auta i rozpoczął ucieczkę - opowiada asp. Ślusarczyk.
Jechał w kierunku znajdującego się kilka kilometrów dalej Ostrowca Świętokrzyskiego. - To właśnie na terenie tego miasta doszło do zatrzymania. Funkcjonariusze skorzystali z broni służbowej, żeby uniemożliwić dalszą ucieczkę. Auto zostało unieruchomione, nikt nie odniósł żadnych obrażeń - podkreśla policjant z biura prasowego świętokrzyskiej komendy.
O zdarzeniu jako pierwsi informowali dziennikarze Radia Kielce.
Zatrzymany
Bo unieruchomieniu auta 57-latek próbował uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany.
- Obecnie mężczyzna jest zatrzymany. Gromadzimy materiał dowodowy, na podstawie którego będziemy odtwarzać przebieg zdarzenia, motywy działania mężczyzny. Wszystkie te działania są w toku, po ich zakończeniu należy spodziewać się dalszych czynności procesowych - zaznaczył aspirant Maciej Ślusarczyk.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock