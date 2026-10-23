Kielce Dachowała z pięciolatką w samochodzie. Matka była pijana Oprac. Anna Winiarska |

Przepisy o konfiskacie auta za jazdę pod wpływem alkoholu weszły w życie Źródło wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Zgłoszenie o kolizji w Seceminie dyżurny włoszczowskiej komendy otrzymał w środę około 14.40. Policja wstępnie ustaliła, że kierująca Mazdą 36-latka straciła panowanie nad swoim pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie dachowało.

"Badanie trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. W pojeździe tym podróżowała także pięcioletnia córka kierującej. Zarówno kobieta, jak i dziecko zostały przewiezione do szpitala" – podaje policja.

Zarzuty dla matki

Matka i córka nie odniosły obrażeń. Dziewczynka po badaniu została przekazana pod opiekę rodziny, a 36-latka trafiła do policyjnej celi.

W czwartek usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także spowodowania zagrożenia życia i zdrowia dziewczynki przebywającej pod jej opieką. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Samochód prowadzony przez 36-latkę wpadł z drogi Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja