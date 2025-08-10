Wypił i wsiadł za kółko. Wiózł żonę i córkę

Do zdarzenia doszło w sobotę (9 sierpnia) tuż przed godziną 16. Sandomierscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w rejonie Starego Miasta kierowca dostawczego volkswagena może być nietrzeźwy.
"Funkcjonariusze natychmiast ruszyli we wskazany rejon i już po chwili, na jednej z pobliskich ulic, zauważyli opisany w zgłoszeniu pojazd. Kierujący został zatrzymany do kontroli" - przekazała policja.
Pijany wiózł żonę i dziecko
Po badaniu alkomatem okazało się, że 35-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Samochodem wiózł żonę i dziecko.
"Pasażerka była trzeźwa i posiadała ważne prawo jazdy. Mimo to mężczyzna, kompletnie lekceważąc zdrowie i życie swoich bliskich oraz innych uczestników ruchu, postanowił wsiąść za kierownicę po alkoholu" - przekazała policja.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Kielcach