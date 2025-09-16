Sandomierz (świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Sośniczany w powiecie sandomierskim. Jak podają lokalne media, kierująca samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu motocyklem księdzu. Doszło do zderzenia.

62-latek został zabrany do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy i ratowników zmarł.

W wypadku zginął proboszcz Źródło: KPP Sandomierz

Wikariusz, proboszcz, dziekan, kapelan

Jak przekazał Rzecznik Diecezji Sandomierskiej ks. Grzegorz Słodkowski, w wypadku zginął proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Stanisław Chmielewski. Duchowny podkreślił, że zmarły wypełniał swoje powołanie i był blisko wiernych.

Wcześniej ks. Chmielewski posługiwał jako wikariusz w parafiach w Kunowie, Skarżysku Kościelnym, Ostrowcu, Pysznicy, Połańcu i Janowie Lubelskim. Był proboszczem w Otroczu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Osieku i Sandomierzu. Pełnił funkcję dziekana dekanatu sandomierskiego oraz posługę diecezjalnego kapelana strażaków.

Pogrzeb odbędzie się 20 września na cmentarzu w Koprzywnicy.

W wypadku zginął proboszcz Źródło: KPP Sandomierz