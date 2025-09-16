Do tragedii doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Sośniczany w powiecie sandomierskim. Jak podają lokalne media, kierująca samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu motocyklem księdzu. Doszło do zderzenia.
62-latek został zabrany do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy i ratowników zmarł.
Wikariusz, proboszcz, dziekan, kapelan
Jak przekazał Rzecznik Diecezji Sandomierskiej ks. Grzegorz Słodkowski, w wypadku zginął proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Stanisław Chmielewski. Duchowny podkreślił, że zmarły wypełniał swoje powołanie i był blisko wiernych.
Wcześniej ks. Chmielewski posługiwał jako wikariusz w parafiach w Kunowie, Skarżysku Kościelnym, Ostrowcu, Pysznicy, Połańcu i Janowie Lubelskim. Był proboszczem w Otroczu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Osieku i Sandomierzu. Pełnił funkcję dziekana dekanatu sandomierskiego oraz posługę diecezjalnego kapelana strażaków.
Pogrzeb odbędzie się 20 września na cmentarzu w Koprzywnicy.
Autorka/Autor: wini
Źródło: tvn24.pl / Echo Dnia
Źródło zdjęcia głównego: KPP Sandomierz