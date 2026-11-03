Utknęła w kominie, pomogli jej strażacy
Do zdarzenia doszło 2 listopada w Pomykowie koło Końskich. Strażacy zostali wezwani do nietypowej interwencji związanej z przewodem kominowym w jednym z domów jednorodzinnych. Utknęła tam sowa.
Sowa w przewodzie kominowym
- Zgłoszenie o nietypowym gościu wpłynęło o godzinie 11.13. Na miejsce skierowano zastęp Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Droga sowy na wolność prowadziła przez wyczystkę, czyli otwór umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kominowego, znajdujący się na parterze domu. Jeden ze strażaków wydobył ją z komina - opisuje oficer prasowy straży pożarnej w Końskich, mł. bryg. Mariusz Czapelski.
U sowy nie zauważono widocznych urazów, została wypuszczona na wolność.
Źródło: tvn24.pl