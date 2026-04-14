Kielce 40-letni mężczyzna zginął pod kołami śmieciarki Michał Malinowski

Do zdarzenia doszło w powiecie kieleckim Źródło: Google Maps

Dramat rozegrał się we wtorkowy poranek, około godziny 8, w miejscowości Lechów w powiecie kieleckim.

- Śmieciarka marki Mercedes, którą kierował 49-letni mężczyzna, podczas manewru cofania potrąciła 40-letniego pracownika tej samej firmy - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Pracownik zginął pod kołami śmieciarki Źródło: KMP w Kielcach

40-latek zginął na miejscu. Pracował jako ładowacz.

Kierowca był trzeźwy.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

