40-letni mężczyzna zginął pod kołami śmieciarki
Dramat rozegrał się we wtorkowy poranek, około godziny 8, w miejscowości Lechów w powiecie kieleckim.
- Śmieciarka marki Mercedes, którą kierował 49-letni mężczyzna, podczas manewru cofania potrąciła 40-letniego pracownika tej samej firmy - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
40-latek zginął na miejscu. Pracował jako ładowacz.
Kierowca był trzeźwy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
