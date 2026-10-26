Kielce Spłonął dom, strażacy znaleźli ciało seniorki Anna Winiarska |

Pożar domu w Kozowie Źródło wideo: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy

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Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w domu jednorodzinnym w Kozowie. Zmarła to najprawdopodobniej starsza kobieta.

- Dziś w nocy o 1:02 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Kozów. Pierwsza jednostka ochotnicza była na miejscu już po kilku minutach, mimo tego kiedy strażacy dotarli na miejsce ogień obejmował już kilka pomieszczeń i rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek gospodarczy. Niestety podczas przeszukiwań spalonego domu strażacy odnaleźli ciało jednej osoby - przekazał w rozmowie z tvn24.pl mł. bryg. Mariusz Czapelski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Końskich.

Pożar domu w Kozowie Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w MiedzierzyOchotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy

Jak przekazał strażak, zmarła to najprawdopodobniej 95-letnia mieszkanka domu. Jej tożsamość nie została jednak jeszcze ostatecznie potwierdzona. - Z relacji sąsiadów wynikało, że kobieta mieszkała sama - dodał Czapelski.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 35 strażaków. Działania zakończyły się po godzinie 3 nad ranem.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, okoliczności zdarzenia bada policja.

Pożar domu w Kozowie Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy

Pożar domu w Kozowie Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy