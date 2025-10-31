Logo strona główna
Kielce

Zjechał z trasy, uderzył w słup i przekoziołkował na stację

Do wypadku doszło pod Kielcami
Zjechał z trasy, po uderzeniu przekoziołkował na stację
Źródło: KM PSP w Kielcach
Ciężko ranny został 34-latek, który na trasie S7 pod Kielcami, zjeżdżając z ekspresówki, uderzył w słup i przekoziołkował na teren stacji paliw.

Jak poinformowała mł. asp. Beata Gizowska, oficer prasowa kieleckiej straży pożarnej, do groźnego wypadku doszło w piątek około godziny 13.20 przy zjeździe z trasy S7 na stację paliw w miejscowości Szewce.

Do wypadku doszło pod Kielcami
Do wypadku doszło pod Kielcami
Źródło: KMP w Kielcach

"Pojazd przekoziołkował"

- Samochód osobowy marki Citroen uderzył w słup latarni drogowej - przekazała Gizowska. Jak podkreślił st. asp. Jacek Borek z kieleckiej policji, po uderzeniu w słup "pojazd przekoziołkował i zatrzymał się na terenie stacji".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto

Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto

WARSZAWA
Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu

Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu

Katowice

Za kierownicą osobowego citroena siedział 34-latek z województwa małopolskiego.

"Silna woń alkoholu"

- Kierujący pojazdem wymagał pilnej opieki medycznej i został zabrany do szpitala wojewódzkiego z poważnymi obrażeniami, w tym z urazem głowy. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu, jednak ze względu na stan zdrowia nie było możliwości przeprowadzenia badania stanu trzeźwości na miejscu zdarzenia - powiedział Borek.

Do wypadku doszło pod Kielcami
Do wypadku doszło pod Kielcami
Źródło: KMP w Kielcach

Stan trzeźwości kierowcy będzie oceniony na podstawie badania krwi. Poza 34-latkiem, który w pojeździe był sam, nikomu nic się nie stało.

Do wypadku doszło pod Kielcami
Do wypadku doszło pod Kielcami
Źródło: KMP w Kielcach

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach

Świętokrzyskie Wypadki Wypadek Kielce Droga ekspresowa S7 Alkohol
