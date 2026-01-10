Sześć osób w szpitalu po pościgu za piratem drogowym

Policjanci próbowali zatrzymać kierowcę do kontroli na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach. Gdy ich zignorował, ruszyli w pościg.
Na ulicy Klasztornej kierujący audi 22-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował.
Jak przekazała oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, kierowca był pijany. On, trzej jego pasażerowie i dwaj policjanci trafili do szpitala z potłuczeniami. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.
Policjanci opuścili już szpital, podobnie jak dwaj 19-letni pasażerowie. Ci ostatni trafili do izby zatrzymań.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Kielce