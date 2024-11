Prokuratura bada nadużycia, do których miało dochodzić w Służbie Więziennej

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Kielcach zajęli się sprawą możliwych nadużyć w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Chodzi o przekroczenia uprawnień w ramach programu "Praca dla więźniów", a także umów na dzierżawę hal produkcyjnych. W komunikacie link do materiału "Czarno na białym", w którym informowaliśmy o sprawie.

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, poinformował, że dochodzenie ma związek z zarzutami przekraczania uprawnień i zaniedbań w realizacji programu "Praca dla więźniów" oraz w sprawach związanych z dzierżawą hal produkcyjnych na terenie rzeszowskiego zakładu karnego w okresie od stycznia 2020 roku do sierpnia 2024 roku.

Sprawa dotyczy wynajmu dwóch hal produkcyjnych na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie, zbudowanych za ponad 35 mln zł w ramach programu "Praca dla więźniów". Program, finansowany ze środków publicznych, zakładał wykorzystanie hal do zatrudnienia osadzonych przez prywatnych przedsiębiorców. Dochodzenie sprawdzające potrwa do 30 dni, po czym zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa.

Śledczy badają sprawę

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstw złożył Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który wnioskował o wyłączenie jednostki prokuratorskiej z regionu rzeszowskiego, co zostało zaakceptowane przez Prokuraturę Krajową. Sprawa trafiła następnie do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która wyznaczyła do jej prowadzenia Prokuraturę Okręgową w Kielcach.