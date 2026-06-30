Kielce Pomagał przy pracach domowych. Zaatakował małżeństwo siekierą i maczetą

Do zdarzenia doszło w Kielcach Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do dramatycznych wydarzeń doszło w minioną sobotę w jednym z domów w Kielcach.

Jak przekazała kielecka policja, podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych 43-letni krewny niespodziewanie zaatakował małżeństwo siekierą i maczetą, powodując u obojga obrażenia ciała. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Do czasu ich przybycia napastnik zamknął się w jednym z pomieszczeń.

Agresor był pijany

Ranna kobieta i jej mąż zostali przewiezieni do szpitala - ich obrażenia nie zagrażały życiu. Policjanci zatrzymali agresywnego 43-latka i zabezpieczyli narzędzia, którymi się posługiwał. Badanie wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Grozi mu dożywocie

Po wytrzeźwieniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

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