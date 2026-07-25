Katowice Uderzył tak mocno, że wyrwał drzewo Oprac. Mateusz Czajka |

Mężczyzna wyrwał z korzeniami drzewo Źródło wideo: KMP w Żorach Źródło zdj. gł.: KMP w Żorach

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W czwartkowe popołudnie na ulicy Osińskiej w Żorach doszło do kolizji z udziałem auta osobowego. Miejscowa komenda policji przekazała w komunikacie, że 54-letni kierowca uderzył w drzewo, a następnie w zaparkowane auto. Mężczyzna był trzeźwy.

Drzewo wyrwane przez 54-latka Źródło zdjęcia: KMP w Żorach

Siła uderzenia była tak duża, że drzewo zostało wyrwane z korzeniami. 54-latek trafił do szpitala bez złamań - jedynie z potłuczeniami. Został ukarany mandatem - policja nie podaje, jak wysokim.

Samochód 54-latka jest mocno uszkodzony Źródło zdjęcia: KMP w Żorach

"Według wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - informuje Komenda Miejska Policji w Żorach.

Źródło: Google Maps