Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Uderzył tak mocno, że wyrwał drzewo

|
Drzewo wyrwane przez 54-latka
Mężczyzna wyrwał z korzeniami drzewo
Źródło wideo: KMP w Żorach
Źródło zdj. gł.: KMP w Żorach
54-latek został przewieziony do szpitala po tym, jak wjechał w drzewo przy jednej z ulic w Żorach. Siła uderzenia była tak duża, że drzewo zostało wyrwane z korzeniami.

W czwartkowe popołudnie na ulicy Osińskiej w Żorach doszło do kolizji z udziałem auta osobowego. Miejscowa komenda policji przekazała w komunikacie, że 54-letni kierowca uderzył w drzewo, a następnie w zaparkowane auto. Mężczyzna był trzeźwy.

Drzewo wyrwane przez 54-latka
Drzewo wyrwane przez 54-latka
Źródło zdjęcia: KMP w Żorach

Siła uderzenia była tak duża, że drzewo zostało wyrwane z korzeniami. 54-latek trafił do szpitala bez złamań - jedynie z potłuczeniami. Został ukarany mandatem - policja nie podaje, jak wysokim.

Samochód 54-latka jest mocno uszkodzony
Samochód 54-latka jest mocno uszkodzony
Źródło zdjęcia: KMP w Żorach

"Według wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - informuje Komenda Miejska Policji w Żorach.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Oświadczenie rzecznika PiS. "Niezły ubaw ma część stronników Mateusza Morawieckiego"
W kuluarach
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Żory
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kolarz zawisł nad przepaścią. Uratowała go siatkabezpieczeństwa
Najnowsze
Hiszpania zmaga się z pożarami
Pożary w Hiszpanii. Jest pierwsza ofiara śmiertelna
METEO
imageTitle
Pożary trawią Francję, organizatorzy Tour de France zmieniają plany
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia walczyła do końca i może świętować
EUROSPORT
Nadmierna ilość tłuszczu trzewnego wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym.
Groźny nawet przy prawidłowym BMI. "Zwiększa ryzyko wielu chorób"
Anna Bielecka
Rolki siana bele słomy na polu burza pioruny
Fronty będą wędrować nad Polską. Nadchodzą burze z ulewami
METEO
imageTitle
Podwójny sukces Carapaza na królewskim etapie Tour de France
EUROSPORT
imageTitle
Miliony dla Rakowa. Kuzyn Haalanda opuszcza ekstraklasę
EUROSPORT
Balkon z podobizną Jana Matejki
To jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. Rozpoczął się jego remont
WARSZAWA
Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem
Bocian zwisał z gniazda nad linią energetyczną
Łódź
Arleta Zalewska zaliczyła "dziesiątkę"
Trzy dziennikarki trafiły w dziesiątkę
25 lat TVN24
Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy
Morawiecki kłamie? "Ta propozycja padła"
Kuba Koprzywa, Filip Czerwiński
imageTitle
Wiebes po raz drugi. Zostawiła w tyle byłe mistrzynie świata
EUROSPORT
Trwa walka z szalejącym żywiołem
Setki tysięcy ewakuowanych. "Jestem przerażona"
METEO
imageTitle
"Może jest rasistą". Trump znów uderzył w LeBrona Jamesa
EUROSPORT
Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową
Kradli "bezkluczykowe" samochody. "Dziupla" zlikwidowana
Łódź
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI
BIZNES
Upał
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
METEO
tesla norwegia - WonderKimber shutterstock_2642738475
Niemal każde nowe auto to elektryk. Jak to się stało?
Łukasz Figielski
imageTitle
Baranowski bez litości. Mistrz Polski o krok od awansu
EUROSPORT
Prace drogowe na POW (zdjęcie ilustracyjne)
Siedem ulic do remontu. Drogowcy zapowiadają poprawę bezpieczeństwa w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Karol Nawrocki Nato
"Szokująca decyzja" prezydenta. Premier komentuje
BIZNES
Setki fok na plaży w Mikoszewie
"Niecodzienny widok" na plaży w Mikoszewie
METEO
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
BIZNES
45 min
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Nie wytrzymał ciśnienia? "Sprowokował prezesa"
W kuluarach
imageTitle
Polka bez finału, ale z medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
Wypadek w Jastrzębiu-Zdroju
"Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych"
EUROSPORT
Modele znów pokazują 40 stopni Celsjusza
40 stopni w prognozach. Kiedy znów może zrobić się ekstremalnie gorąco
METEO
imageTitle
Włoszki zatrzymane. Nie wygrają Ligi Narodów trzeci raz z rzędu
EUROSPORT
Kadr na kino
Sukces polskiego filmu, "Deadpool" wróci, słynna impreza straciła miliony
KADR NA KINO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica