Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
- We wtorek około godziny 17 policjanci otrzymali wezwanie do placówki medycznej na jednym z żorskich osiedli, gdzie pracownik znalazł podejrzaną reklamówkę. Zgłoszenie wskazywało, że może znajdować się w niej substancja zabroniona. Kryminalni pojechali na miejsce i zabezpieczyli klefedron w postaci tak zwanego kryształu - powiedział asp. szt. Marcin Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.
Policjanci sprawdzili również samochód i miejsce zamieszkania pielęgniarki. Tam również znaleźli klefedron. W sumie kobieta miała prawie 22 gramy tej substancji w 14 woreczkach. Narkotyki zostały przekazane do dalszych badań.
Przyznała się
Pielęgniarce przedstawiono zarzuty posiadania narkotyków oraz ich sprzedaży. Przyznała się do zarzucanych jej czynów. Za posiadanie narkotyków grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei za ich sprzedaż grozi kara od roku do 10 lat więzienia.
W piątek pielęgniarka ma zostać doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Żorach.
Klefedron (4-CMC) jest substancją z grupy syntetycznych katynonów, substancji o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających. Ich zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci.