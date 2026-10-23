Katowice Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami Oprac. Svitlana Kucherenko |

"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Żory

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- We wtorek około godziny 17 policjanci otrzymali wezwanie do placówki medycznej na jednym z żorskich osiedli, gdzie pracownik znalazł podejrzaną reklamówkę. Zgłoszenie wskazywało, że może znajdować się w niej substancja zabroniona. Kryminalni pojechali na miejsce i zabezpieczyli klefedron w postaci tak zwanego kryształu - powiedział asp. szt. Marcin Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Policjanci sprawdzili również samochód i miejsce zamieszkania pielęgniarki. Tam również znaleźli klefedron. W sumie kobieta miała prawie 22 gramy tej substancji w 14 woreczkach. Narkotyki zostały przekazane do dalszych badań.

Klefedron znaleziony w przychodni Źródło zdjęcia: KPP Żory

Przyznała się

Pielęgniarce przedstawiono zarzuty posiadania narkotyków oraz ich sprzedaży. Przyznała się do zarzucanych jej czynów. Za posiadanie narkotyków grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei za ich sprzedaż grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

W piątek pielęgniarka ma zostać doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Żorach.

Klefedron (4-CMC) jest substancją z grupy syntetycznych katynonów, substancji o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających. Ich zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci.