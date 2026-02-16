Kierowca TIR-a uderzył w bramki na autostradzie

a4 mapka.mp4

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kierowca uderzył w infrastrukturę Punktu Poboru Opłat w Żernicy w powiecie gliwickim w poniedziałek rano. – Są tam trzy pasy dopuszczające ruch samochodów osobowych, do 1.5 metra wysokości. Dla samochodów powyżej 1.5 metra jest tylko czwarty pas. Kierujący samochodem ciężarowym w ostatnim momencie zobaczył, że jedzie na bramkę, która dopuszcza tylko pojazdy do 1.5 metra. Zdecydował się zmienić pas ruchu i niestety zrobił to w ten sposób, że najechał na separatory oddzielające pasy przed samym punktem poboru opłat – podała policja.

Kierowca uderzył w Punkt Poboru Opłat Źródło: Policja Śląska

W efekcie jedna z bramek w kierunku Krakowa stała się nieprzejezdna. Doszło do wycieku ropy, dlatego utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godzin popołudniowych.

Kierowca uderzył w Punkt Poboru Opłat Źródło: Policja Śląska

Kierowca ciężarówki był trzeźwy, podróżował sam. Nikt nie został poszkodowany. Policja zastrzega, że punkt poboru opłat, w który uderzył samochód, był nieczynny i nikogo nie było w środku. Kierowca został ukarany mandatem.

Kierowca uderzył w Punkt Poboru Opłat Źródło: Policja Śląska

Kierowca uderzył w Punkt Poboru Opłat Źródło: Policja Śląska

OGLĄDAJ: TVN24 HD