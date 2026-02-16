Kierowca TIR-a uderzył w bramki na autostradzie

Kierowca uderzył w infrastrukturę Punktu Poboru Opłat w Żernicy w powiecie gliwickim w poniedziałek rano. – Są tam trzy pasy dopuszczające ruch samochodów osobowych, do 1.5 metra wysokości. Dla samochodów powyżej 1.5 metra jest tylko czwarty pas. Kierujący samochodem ciężarowym w ostatnim momencie zobaczył, że jedzie na bramkę, która dopuszcza tylko pojazdy do 1.5 metra. Zdecydował się zmienić pas ruchu i niestety zrobił to w ten sposób, że najechał na separatory oddzielające pasy przed samym punktem poboru opłat – podała policja.
W efekcie jedna z bramek w kierunku Krakowa stała się nieprzejezdna. Doszło do wycieku ropy, dlatego utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godzin popołudniowych.
Kierowca ciężarówki był trzeźwy, podróżował sam. Nikt nie został poszkodowany. Policja zastrzega, że punkt poboru opłat, w który uderzył samochód, był nieczynny i nikogo nie było w środku. Kierowca został ukarany mandatem.
Autorka/Autor: Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska