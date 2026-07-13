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Częstochowa

Zawalił się budynek. Strażacy przeszukiwali rumowisko

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Strażacy na miejscu akcji
Strażacy w nocy przeszukiwali rumowisko w Częstochowie
Źródło wideo: klobucka.pl
Źródło zdj. gł.: klobucka.pl
Zawaliła się oficyna niegdyś użytkowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie. Na miejscu pracowało 14 jednostek straży pożarnej, która przeszukiwała rumowisko. Ściągnięto dwa psy wyspecjalizowane w tego typu akcjach.

W niedzielę przed godziną 21 częstochowscy strażacy zostali wezwani na al. Kościuszki, gdzie mieści się I Liceum Ogólnokształcące. Na miejsce przyjechało 14 zastępów. Zawaliła się oficyna o wymiarach 5 na 6 metrów.

- Nie znaleźliśmy żadnych osób, ani rzeczy, które trzeba by było ratować. Działania zakończyliśmy o godzinie 1.46 - powiedział nam kpt. Marek Wróbel z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Zabezpieczenie budynku nie budziło zastrzeżeń

W budynku dawniej odbywały się zajęcia szkolne. W przeszukiwaniu oficyny pomagały dwa psy, które są specjalnie przeszkolone do tego typu akcji.

- Ten obiekt był wyłączony z użytkowania od kilku lat. Wydano już wcześniej decyzję administracyjną o rozbiórce tego budynku. Był on prawidłowo zabezpieczony - przekazał kpt. Marek Wróbel.

Podkreślił, że odpowiednio zabezpieczone było zarówno wejście do oficyny, jak i plac wokół budynku.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
katastrofa budowlanaCzęstochowa
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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