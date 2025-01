Amelka przez cały rok zbiera pieniądze do skarbonki. "Dla dzieci, które potrzebują takiej pomocy jak ja" 

Pewnego dnia Amelka wróciła z przedszkola i źle się poczuła. Objawy przypominały "jelitówkę". Dziewczynka straciła przytomność. W szpitalu podłączyli ją do sprzętu, który kupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - W naszych rękach leży życie innych - powiedziała pięć lat później dziewczynka, przekazując, jak co roku, wszystkie swoje pieniądze WOŚP.

10-letnia Amelka Kazek z Częstochowy przez cały rok oszczędzała, wrzucając do skarbonki. W niedzielę, przed wyjściem z domu, przeliczyła pieniądze z rodzicami i dziadkami. Potem poszli na częstochowski plac Biegańskiego i dziewczynka wrzuciła wszystko do puszek sióstr 4-letniej Natalii i 6-letniej Zosi, które drugi raz kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziewczynka wzięła na finał własnoręcznie wykonany rysunek - To jest serduszko w rękach - wyjaśniła 10- latka. Skąd taki pomysł? - Dlatego, że w naszych rękach leży życie innych. Jest na nim serce w dłoniach. Dziewczynka powiedziała, że to oznacza, że w naszych rękach jest zdrowie i życie dzieci.

"WOŚP uratowała życie mojemu dziecku"

Historia choroby Amelki zaczęła w styczniu 2020 roku. Dziewczynka miała wtedy 5 lat i chodziła do przedszkola. Zaczęło się banalnie - od wymiotów i biegunki. Rodzice przypuszczali, że to może być zatrucie lub tak zwana jelitówka.

Dziewczynka miała ciężką niewydolność krążeniowo-oddechową. Podłączono ją do respiratora, który kupiła WOŚP (nie jest to jedyny sprzęt orkiestrowy w tym szpitalu).

Dziewczynka śmigłowcem została przetransportowana do Śląskiego Centrum Chorób Serca. Tam doszło do dramatycznego pogorszenia stanu dziecka i zatrzymania akcji serca.

16 stycznia 2020 Amelka została podłączona do ECMO. To skrót od Extra Corporeal Membrane Oxygenation - pozaustrojowa oksygenacja membranowa. Jest to technika natleniania krwi i eliminacji z niej dwutlenku węgla. Metodę tę można wykorzystać również do wspomagania krążenia. Można powiedzieć, że jest to rodzaj protezy zastępującej pracę płuc albo równocześnie płuc i serca..