Kosztowna przejażdżka 20-latka. Egzamin będzie musiał zdać ponownie

Niebezpieczne zachowanie młodego kierowcy w Wodzisławiu Śląskim
KWP w Katowicach
Dwudziestolatek podczas jednej przejażdżki złamał kilka przepisów ruchu drogowego. Nagranie z tej brawurowej jazdy trafiło do policjantów. Młody kierowca został ukarany mandatem. Zebrał też tyle punktów, że czeka powtórka egzaminów.

Do zdarzenia doszło w sobotę (20 stycznia) na skrzyżowaniu ulic Jastrzębskiej i Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Na nagraniu, które otrzymali policjanci widać, jak kierujący łamie kilka przepisów ruchu drogowego. 20-latek zignorował nakaz jazdy w lewo, przejechał na czerwonym świetle oraz wyprzedzał na skrzyżowaniu.

Policjantom dotarli do niego i ukarali mandatem w wysokości 1750 złotych i 30 punktami. Prawo jazdy miał od roku. Teraz czeka powtórka z egzaminów.

Źródło: KWP w Katowicach

Surowsze kryteria wobec młodych kierowców

"Młody kierowca to osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B krócej niż dwa lata. W tym okresie obowiązują zaostrzone przepisy, w tym niższe limity prędkości, a ubezpieczyciele stosują wyższe składki OC. Za złamanie zasad w okresie próby, np. przekroczenie prędkości, młodemu kierowcy grożą surowsze konsekwencje, w tym ryzyko utraty prawa jazdy" - przypomniała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Limit punktów karnych dla młodych kierowców wynosi 20 (a nie 24, jak w przypadku pozostałych). Jeżeli w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy zostanie powyższy limit przekroczony, młody kierowca będzie zobowiązany do ponownego zdania egzaminu.

Materiały z niebezpiecznych zachowań na śląskich drogach można przesyłać do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na adres stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl.

Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach

