Katowice Wjechał na motoambulansie do galerii. "Korzystamy z tego namiętnie" Oprac. Mateusz Czajka |

Ratownik wjechał do galerii motoambulansem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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11 lipca w jednej z galerii handlowych trwała walka o życie starszej kobiety. Wszystko nagrał monitoring sieci handlowej. Widać na nim, jak kobieta upada na podłogę. Akcję ratunkową rozpoczęli świadkowie, którzy także wezwali odpowiednie służby. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z ratownikiem medycznym, który później pojawił się na miejscu. Przekazał, że świadkowie zdarzenia wykonali "niesamowitą robotę".

- Od razu przystąpili do uciskania klatki piersiowej i zdefibrylowali pacjentkę automatycznym defibrylatorem - opowiedział Michał Gruszka z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Akcja ratunkowa w centrum handlowym w Sosnowcu Źródło: Auchan

Współpraca wielu ludzi

Świadkom pomógł także pracownik ochrony. Do akcji dołączyli także pracownicy sklepu, którzy m.in. osłonili kobietę specjalnymi parawanami. Następnie na miejscu zjawiła się policja oraz ratownicy medyczni. Wśród nich był pan Michał. Do wnętrza galerii wjechał na motoambulansie - motocyklu, który jest przystosowany do potrzeb ratowników medycznych i który posiada własne sygnalizatory świetlne i dźwiękowe.

Akcja ratunkowa w centrum handlowym Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Akurat tutaj w okolicy mamy wiele takich wielkopowierzchniowych sklepów, więc korzystamy z tego namiętnie, że mamy możliwość wjechać i przywieźć cały sprzęt bez noszenia. Czegokolwiek byśmy nie potrzebowali z wyposażenia ambulansu - zawsze mamy na miejscu - powiedział Michał Gruszka.

Minuty na wagę życia

Kobietę udało się uratować. Ratownik dodał, że od momentu utraty przytomności przez seniorkę do chwili, kiedy przewieziono ją do szpitala, minęły przysłowiowe minuty.

Michał Gruszka powiedział ponadto, że w przypadku normalnej karetki, trzeba by było wypakować potrzebny sprzęt, zabrać go i z nim dotrzeć do poszkodowanej osoby. Twierdzi, że ta minuta lub dwie zwiększają szansę na uratowanie czyjegoś życia, m.in. dlatego, że serce z każdą chwilą staje się mniej podatne na defibrylację. Nawet 5-6 minut bez odpowiedniej pomocy może zdecydować o nieodwracalnych zmianach w organizmie.

- To jest super satysfakcjonująca praca i sprawia mi po prostu przyjemność - podzielił się na końcu rozmowy ratownik.

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