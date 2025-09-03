Zabrał z ulicy do auta 3,5-letniego chłopca. Po godzinie zatrzymali ojca

Do zdarzenia doszło w Tychach Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja wciąż wyjaśnia okoliczności sytuacji, do której doszło we wtorek w Tychach. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, około godziny 15 tyska policja "została powiadomiona przez członka rodziny o uprowadzeniu 3,5-letniego wnuka z ulicy Elfów w Tychach".

- Chłopiec był na ulicy z babcią - informuje Marcin Gącik, rzecznik tyskiej policji. Kobieta przekazała policjantom, że mężczyzna zabrał dziecko do białej skody i odjechał.

- Informacja została przekazana do wszystkich komend policji w województwie. Uruchomiliśmy punkty blokadowe na drogach - mówi Gącik.

Biała skoda została zatrzymana po godzinie w Żorach. To miasto oddalone od Tychów o około 30 kilometrów.

"Jak ustalono, za kierownicą siedział ojciec dziecka" - czytamy w policyjnym komunikacie. "Dziecku nic się nie stało, zostało przekazane pod opiekę członków rodziny, natomiast 30-latek został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy".

Policjanci ustalają teraz, czy w tej sprawie doszło do porwania rodzicielskiego oraz jaki jest zakres władzy rodzicielskiej mężczyzny. O dalszych losach dziecka i jego opiekunów zdecyduje teraz sąd.

Wyjaśniamy okoliczności sytuacji, do której doszło wczoraj w Tychach Wczoraj ok. godz. 15.00 tyska Policja została... Posted by Policja Śląska on Wednesday, September 3, 2025 Rozwiń Źródło: Facebook