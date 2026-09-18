Teraz sześć osób, w sumie już 66 z zarzutami za składowanie dziesiątek tysięcy ton odpadów
Na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w minioną środę zatrzymano sześć kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem odpadami. Według śledczych osoby te są odpowiedzialne za porzucanie odpadów na terenie nielegalnych składowisk w Piekarach Śląskich oraz w Woli Jedlińskiej II w okolicach Radomska.
Informację o zatrzymaniach przekazała w piątek Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
- Podejrzani reprezentują podmioty, w ramach których poświadczano nieprawdę w Bazie Danych Odpadowych w zakresie transportu i przyjęcia łącznie ponad 80 tysięcy ton odpadów innych niż komunalne, które w rzeczywistości zostały przetransportowane i porzucone na składowisku w Piekarach Śląskich oraz w Woli Jedlińskiej II - przekazała prokurator Calów-Jaszewska.
W związku z zatrzymaniami przeprowadzono również przeszukania w kilkunastu miejscach. Zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą obrotu odpadami.
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego gospodarowania odpadami oraz fałszowania dokumentacji. Trzy osoby, na wniosek prokuratury, zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozory policji połączone z zakazem kontaktu z innymi wskazanymi podejrzanymi.
Odpady zagrażają ludziom i środowisku
Toczące się w Katowicach śledztwo dotyczy działalności od grudnia 2020 do grudnia 2025 roku. Na terenie Katowic, Mikołowa, Piekar Śląskich i innych miejscowości miała działać zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie nielegalnie składowali, usuwali i transportowali odpady, w tym niebezpieczne, w sposób zagrażający ludziom i środowisku.
Członkowie grupy mieli również poświadczać nieprawdę w Bazie Danych Odpadowych w zakresie przyjęcia, przekazania i transportu odpadów niebezpiecznych.
Nielegalne składowiska w Piekarach Śląskich oraz Woli Jedlińskiej II zostały odkryte w 2025 roku. Prokuratura podała, że dokładna ilość porzuconych na tych terenach odpadów nie została dotychczas oszacowana. Wynika to z rozległości obszaru oraz długiego okresu działalności grupy.
- Z przeprowadzonych oględzin i analiz Bazy Danych Odpadowych wynika jednak, że przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ten proceder było kilkaset tysięcy ton odpadów - zaznaczyła Prokuratura Krajowa.
Według opinii biegłego, ze względu na znaczną ilość oraz warunki i sposób składowania odpadów stanowią one zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Odpady były składowane bezpośrednio w gruncie, bez warstwy izolacyjnej oraz systemów drenażowych. Mogą również spowodować istotne szkody w środowisku.
Śledztwo na szeroką skalę
W wątku dotyczącym trzech nielegalnych składowisk zarzuty przedstawiono dotychczas 36 podejrzanym, w tym osobom podejrzanym o kierowanie grupą.
Całe śledztwo dotyczy działalności czterech różnych zorganizowanych grup przestępczych, w skład których wchodzili między innymi pseudokibice. Postępowanie obejmuje kilkanaście nielegalnych składowisk usytuowanych na terenie całego kraju. Dotychczas zarzuty przedstawiono 66 podejrzanym. 23 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
Do walki z procederem nielegalnego obrotu odpadami komendant wojewódzki policji w Katowicach powołał specjalną grupę operacyjno-procesową. Działa ona od maja 2024 roku pod nadzorem zespołu prokuratorów. W jej skład wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola.
Grupę wspierają Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
W połowie 2025 roku szefowie śląskiej policji i katowickiej delegatury CBA podpisali porozumienie o powołaniu zespołu koordynacyjnego do rozpracowania działającej na terenie całego kraju tzw. mafii śmieciowej.