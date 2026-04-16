Katowice Kobieta potrącona na torach, lądował śmigłowiec LPR Oprac. Mateusz Czajka |

Kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło: KMP w Gliwicach

W czwartek przed godziną 12 służby zostały wezwane do wypadku na torach kolejowych w Taciszowie w powiecie gliwickim. - Lokomotywa potrąciła tam kobietę w wieku około 50 lat - informuje asp. Mateusz Piórkowski z policji w Gliwicach.

Kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na czas akcji ratunkowej ruch pociągów był wstrzymany. Obecnie składy kursują już normalnie.

Okoliczności wypadku bada policja.

