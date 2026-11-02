Katowice 14-latek jechał hulajnogą, jego matka dostała mandat Mateusz Czajka |

Jak bezpiecznie jeździć hulajnoga elektryczną? Źródło wideo: KPP w Raciborzu Źródło zdj. gł.: TVN24

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Policjanci ze Świętochłowic na Górnym Śląsku zauważyli 14-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną bez kasku. Chłopiec nie ma karty rowerowej. Na miejsce wezwano jego matkę.

"Przyznała, że wie o braku wymaganych uprawnień syna, a mimo to pozwoliła mu jeździć hulajnogą. Tłumaczyła, że przecież codziennie w ten sposób dojeżdża do szkoły" - przekazali policjanci ze Świętochłowic.

Za brak kasku syna otrzymała sto złotych mandatu. Drugi, na dwa tysiące, dostała za to, że pozwalała mu jeździć bez karty rowerowej.

Hulajnogi elektryczne a wiek - aktualne przepisy

Jak podała komenda w Świętochłowicach, po zmianie przepisów 3 marca tego roku, po drodze publicznej hulajnogą elektryczną może poruszać się osoba, która ma nie mniej niż 13 lat. Młodsi mogą korzystać z nich tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego.

Osoby w wieku między 13 a 18 lat mogą jeździć po drogach publicznych z kartą rowerową albo prawem jazdy kategorii: AM, A1, B1 lub T.

Ponadto od marca, młodzież która nie ukończyła 16 lat, w czasie jazdy hulajnogą elektryczną musi korzystać z kasku.

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne związane z zaostrzeniem przepisów drogowych. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, to czekają nas m.in. cięższe kary za wykroczenia związane z hulajnogami.

Źródło: Google Maps