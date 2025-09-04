"Jestem Jaworek. Zdziwko, co?"

Kluczowe fakty:

Jacek Jaworek 10 lipca 2021 roku zastrzelił swojego brata, jego żonę i ich 17-letniego syna. Z miejsca zbrodni uratował się tylko 13-letni syn pary, który przed uzbrojonym wujkiem uciekł przez okno.

Następnego dnia ruszyła wielka obława policyjna. W pierwszej fazie poszukiwań każdego dnia tropu zabójcy szukało ponad 200 policjantów. Wykorzystywano też śmigłowce wyposażone w termowizję i psy tropiące.

Jacek Jaworek nigdy nie został zatrzymany przez policję. Popełnił samobójstwo 19 lipca 2024 roku, niemal dokładnie trzy lata po zbrodni.

Dom ciotki, w którym przez wiele miesięcy ukrywał się Jaworek, policja odwiedziła po raz pierwszy dopiero po tym, jak strzelił sobie w głowę. Mało tego, z domu brata, w którym doszło do masakry, ktoś przywiózł Jaworkowi do ciotki jego ulubiony ratanowy fotel.