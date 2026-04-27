Katowice Pogrzeb Łukasza Litewki, apel jego bliskich Oprac. Mateusz Czajka |

Jak przekazała Kancelaria Sejmu, pogrzeb rozpocznie się mszą o godzinie 13.30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Przewodniczyć jej będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Dla tych, którzy nie będą mogli wejść do kościoła, zostanie przed nim umieszczony telebim. Po mszy kondukt przejdzie na cmentarz przy ul. Zuzanny, gdzie poseł spocznie.

"Zgodnie z wolą Rodziny ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów. Kancelaria Sejmu zwraca się z prośbą o uszanowanie tej decyzji. Nie są również przewidziane oficjalne przemówienia" - informuje Kancelaria Sejmu.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli. apel bliskich Łukasza Litewki

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

Prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wnioskowała także o areszt na trzy miesiące. Sąd zgodził się, ale w trybie warunkowym. 57-latek wyjdzie na wolności, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych.

