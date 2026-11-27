Katowice Sosnowiecki szpital przyjął pierwszych pacjentów z hipotermią Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock

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W ostatnich dniach na SOR-ze szpitala św. Barbary w Sosnowcu przyjęto pierwszych pacjentów z hipotermią. - Przyjechali do nas z pomocą zespołu ratownictwa medycznego po wychłodzeniu podczas przebywania na zewnątrz - powiedział dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej w sosnowieckim szpitalu.

Na wychłodzenie szczególnie narażone są osoby w kryzysie bezdomności, ale również ludzie, których nie stać na ogrzewanie w domu czy mieszkaniu.

Seniorzy i dzieci w grupie ryzyka

Szczególną uwagę należy zwrócić na seniorów, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub ograniczoną samodzielność mogą nie być w stanie odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo. Część starszych osób, z powodów finansowych, ogranicza również ogrzewanie mieszkań, narażając się na długotrwałe przebywanie w niskiej temperaturze. W grupie ryzyka są także małe dzieci oraz osoby z zaburzeniami świadomości lub demencją.

- Jeżeli widzimy osobę, która leży gdzieś na ziemi, powinniśmy się przy niej pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy jest przytomna i czy oddycha. Nie bójmy się zadzwonić pod numer 999 albo 112, żeby uzyskać pomoc od dyspozytora medycznego - zaapelował lekarz. Jak podkreślił, nie należy z góry zakładać, że osoba leżąca na mrozie jest pod wpływem alkoholu. Przyczyną jej stanu może być również na przykład niedocukrzenie lub inne schorzenie, a wychłodzenie może być następstwem utraty przytomności z innego powodu. - Nigdy tak naprawdę nie wiemy, co jest powodem tego, że taka osoba leży na ziemi w ujemnej temperaturze. Powinniśmy pochylić się nad nią i spróbować udzielić pomocy - powiedział Sikora.

Lekarz przypomniał też o zasadach ograniczania ryzyka wychłodzenia. Zalecił dostosowanie ubioru do temperatury, zakładanie kilku warstw odzieży oraz osłanianie głowy, dłoni i stóp. Warto również zabierać ze sobą ciepły napój, zwłaszcza podczas dłuższych spacerów i wycieczek. - Czasami zabija mróz, a czasami obojętność - zaznaczył.

Co to jest hipotermia?

Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza. Dochodzi do niego, gdy organizm traci ciepło szybciej, niż jest w stanie je wytwarzać. Długotrwałe przebywanie w niskiej temperaturze może prowadzić do zagrażającego życiu wychłodzenia. Pierwszymi objawami hipotermii mogą być dreszcze, zaburzenia świadomości i nietypowe zachowanie. Wraz z dalszym spadkiem temperatury dochodzi do zaburzeń przytomności.