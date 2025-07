Strzelanina podczas policyjnej interwencji Źródło: TVN24

Zgłoszenie o "pobudzonym mężczyźnie z maczetą w dłoni" na ulicy Mikołajczyka policjanci odebrali w czwartek około piątej rano. Mężczyzna miał wcześniej uszkodzić zaparkowane tam samochody oraz autobus.

"Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna skierował swoją agresję na nich i nie wykonywał poleceń mundurowych. W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia, policjanci użyli broni palnej, oddając strzały w kierunku napastnika" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna z maczetą niszczył samochody Źródło: TVN24

Na miejsce została wezwana karetka, ranny został przetransportowany do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora, ulica Mikołajczyka została na kilka godzin zamknięta.

Świadkowie opisują, że mężczyzna chodził po ulicy boso, w rozpiętej bluzie. Jedna z poszkodowanych tłumaczy że początkowo myślała, że napastnik został potrącony przez inny pojazd i potrzebuje pomocy. Dlatego się zatrzymała.

- Usłyszałem jakieś takie niepokojące uderzenie i wyzwiska. Zerknąłem przez okno i widziałem, ze jakiś mężczyzna w bluzie rozpiętej, na boso, atakował samochody. Zadzwoniłem na 112, już byli poinformowani. Policja przyjechała, oddali do niego strzały – odpisuje jeden z mieszkańców ulicy Mikołajczyka. Mężczyzna dodaje, że ciężko stwierdzić, czy napastnik uderzał samochody maczetą czy innym narzędziem.

Policjanci dostali wezwanie na ulicę Mikołajczyka Źródło: tvn24

"Mam pełne zaufanie do organów ścigania"

W sprawie głos zabrał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. "Mam pełne zaufanie do organów ścigania i służb, które w tej chwili wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Zwracam się do wszystkich z prośbą o spokój i rozwagę. To ważne nie tylko dla przebiegu śledztwa, ale też dla szacunku wobec osób, które brały udział w tym dramatycznym wydarzeniu" – napisał prezydent.

Porównał sytuację do tej na wschodniej granicy Polski, gdzie "służby chronią Polaków, tak i tu mundurowi muszą czuć wsparcie w swoich działaniach".