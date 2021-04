Małe dziecko stoi na fotelu kierowcy. W trakcie jazdy po mieście

- Na pierwszym rondzie, jak wjeżdżałem na nie i włączałem się do ruchu, ona mnie mijała, więc wyraźnie zobaczyłem, że coś się dzieje i jest coś nie tak. Przyjrzałem się i patrzę, a tu kieruje dziecko. To dziecko nawet nie siedziało, tylko ono stało - relacjonował.

Zgłoszone na policję

- To nie jest wieś, gdzie się jeździ na traktorze, tylko to ruchliwe ulice w mieście. Ta lekkomyślność mnie poraziła. Od razu jak dojechałem do domu wysłałem to na policję. Za chwilę zadzwoniłem do dyżurnego, żeby potwierdzić, czy mail dotarł. Przekazał, że tak i że skierował sprawę do odpowiedniej komendy. Takie lekkomyślne zachowania trzeba pokazywać - uważa.