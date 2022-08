Dziewczynka topiła się w basenie tuż obok dorosłych. Nagranie ku przestrodze

Mała dziewczynka topiła się na basenie w Sosnowcu (woj. śląskie), a tuż obok stała dorosła kobieta, która nie reagowała na to, co się dzieje. Przez chwilę nikt nie widział, że dziecko tonie. Na pomoc dziewczynce rzuciła się ratowniczka. Ona i prezydent Sosnowca - który udostępnił nagranie ze zdarzenia w mediach społecznościowych - przypominają: - Dzieci, tak samo jak dorośli, toną po cichu. Musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła nas.