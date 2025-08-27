Sosnowiec (woj. śląskie)

Alarm w sosnowieckim oknie życia uruchomił się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 18. Dyżurująca siostra karmelitanka natychmiast udała się na miejsce. Znalazła tam 10-dniowego chłopczyka.

"Niemowlę było spokojne i zadbane. Wezwane pogotowie przewiozło dziecko do szpitala na rutynowe badania. Następnie rozpoczną się przewidziane prawem działania związane z opieką i przyszłą adopcją" - przekazało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Szóste dziecko

Chłopiec jest szóstym dzieckiem, które znalazło ratunek w sosnowieckim oknie życia. Zostało ono otwarte w 2009 roku, a pierwsze niemowlę pozostawiono tam 19 marca 2018 roku. Od tego czasu pozostawiono tam pięciu chłopców i jedną dziewczynkę. Miejscem opiekują się siostry karmelitanki we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Okno życia znajduje się przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25 na Osiedlu Piastów w Sosnowcu. Jest czynne całą dobę. W chwili otwarcia okna uruchamia się alarm, który informuje dyżurującą siostrę o tym, że w oknie życia znajduje się dziecko.

Okno życia

Okno życia jest alternatywą dla matek, które nie mogą lub z jakiegoś powodu nie chcą wychować swego dziecka, lub urodziły je w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. Po otwarciu okna włącza się alarm, który dla dyżurującej osoby jest sygnałem, że w oknie znajduje się dziecko. Następnie powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

Matki pozostawiające swe dziecko w oknie życia nie są poszukiwane, a dziecko po badaniach w szpitalu kierowane jest do adopcji.