Zaczaił się i zaatakował, gdy kobieta była na schodach
5 października na jednej z klatek schodowych w Siemianowicach Śląskich doszło do rozboju. Na nagraniu z kamery widać, jak mężczyzna stoi na klatce schodowej i udaje, że coś robi. Gdy starsza kobieta go mija i odwraca się tyłem, mężczyzna podchodzi, szarpie i wyrywa jej torebkę. Kobieta nie chce jej puścić. Pociągnięta upada na schody.
Zarzut rozboju dla 38-latka
Jak poinformowała policja mężczyzna uciekł, zabierając m.in. telefon, pieniądze i dokumenty. Siemianowiccy kryminalni w tej sprawie zatrzymali 38-latka. Usłyszał zarzut dotyczący rozboju w warunkach recydywy.
"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia" - przekazali funkcjonariusze.
Źródło: tvn24.pl