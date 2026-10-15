Katowice Zaczaił się i zaatakował, gdy kobieta była na schodach Oprac. Mateusz Czajka |

Mężczyzna wyrwał kobiecie torebkę Źródło wideo: KMP w Siemianowicach Śląskich Źródło zdj. gł.: KMP w Siemianowicach Śląskich

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5 października na jednej z klatek schodowych w Siemianowicach Śląskich doszło do rozboju. Na nagraniu z kamery widać, jak mężczyzna stoi na klatce schodowej i udaje, że coś robi. Gdy starsza kobieta go mija i odwraca się tyłem, mężczyzna podchodzi, szarpie i wyrywa jej torebkę. Kobieta nie chce jej puścić. Pociągnięta upada na schody.

Zarzut rozboju dla 38-latka

Jak poinformowała policja mężczyzna uciekł, zabierając m.in. telefon, pieniądze i dokumenty. Siemianowiccy kryminalni w tej sprawie zatrzymali 38-latka. Usłyszał zarzut dotyczący rozboju w warunkach recydywy.

"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia" - przekazali funkcjonariusze.

Źródło: Google Maps