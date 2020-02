W banku nie wypłacili im pieniędzy i wezwali policję. 74-latka trzymała jednak gotówkę w domu, straciła 75 tysięcy

W mieście jednego dnia rozdzwoniły się telefony stacjonarne od rzekomych policjantów. Większość starszych ludzi nie dała się nabrać. Oszczędności 85-latka i 67-latki w ostatniej chwili uratowali pracownicy banku. 74-latka trzymała jednak pieniądze w domu i wrzuciła je do kosza, wskazanego przez oszustów. Straciła 75 tysięcy złotych.

- To prawdopodobnie ta sama grupa oszustów, bo w jednym czasie działali w naszym mieście tą samą metodą - mówi Tatiana Lukoszek, rzeczniczka policji w Siemianowicach Śląskich.

Zgarnęli co najmniej 75 tysięcy złotych i nie zniknęli z miasta. Nikt nie wie, jak wyglądają.

Jak informuje Tatiana Lukoszek, w ostatnich dwóch tygodniach w Siemianowicach rozdzwoniły się telefony stacjonarne. To ulubione narzędzie oszustów wyłudzających pieniądze metodami na wnuczka czy policjanta. Takie aparaty mają zazwyczaj starsi ludzie, których łatwo naciągnąć, bo są uczciwi, ufni i chętni do pomocy. A numery można znaleźć w książce telefonicznej.

- Dzwoniący przedstawiał się jako policjant i chciał od seniorów pieniądze. W takiej sytuacji każdemu powinna zapalić się czerwona lampka - mówi Lukoszek. Na szczęście do coraz większej grupy mieszkańców dociera informacja, że prawdziwy policjant nie bierze od społeczeństwa pieniędzy na własne cele. Kilkunastu poinformowało policję o próbie oszustwa.

Bank: po co klient chce dużą gotówkę

Pod koniec zeszłego tygodnia do banku w Siemianowicach przyszedł 86-letni mężczyzna i zażyczył sobie wypłaty oszczędności - 30 tysięcy złotych. W poniedziałek w tej samej placówce bankowej podobną dyspozycję wydała 67-letnia kobieta - chciała wypłacić 45 tysięcy.

- Dla mojej doradczyni bezpośredniej obsługi klienta była to dziwna sytuacja, dlatego że nasi pracownicy są szkoleni na wypadek takich sytuacji - opowiada Krystyna Siuda, kierowniczka banku PKO BP w Siemianowicach.

Pracownicy jej banku wiedzą, że jeśli klient chce wypłacić sporą kwotę, powinni go wypytać, w jakim celu i dlaczego potrzebują gotówkę, zamiast wykonać przelew. Policja ich z tego szkoli (także taksówkarzy, wykorzystywanych do obwożenia ofiar po bankach). Ich zachowanie, kierowane ochroną oszczędności przed potencjalnymi oszustami, odbierane jest czasem jako niegrzeczne.

- Mieliśmy podejrzenie, że to wyłudzenie na policjanta. Powiadomiliśmy policję - dodaje Siuda.

75 tysięcy do kosza

Niestety 74-letnią letnią mieszkankę Siemianowic nie miał kto ochronić. Trzymała oszczędności w domu. Gdy w poniedziałek fałszywy policjant powiedział jej przez telefon, że próbują rozbić grupę brutalnych przestępców i potrzebują na to pieniądze, spakowała swoje 75 tysięcy złotych do reklamówki i poszła wrzucić je do wskazanego przez oszustów kosza na śmieci.