Radny prowadził po alkoholu i spowodował kolizję. Miał też znieważyć policjantów

W Rybniku (woj. śląskie) 29-latek najpierw spowodował kolizję, by chwilę później znieważyć i kopnąć jednego z policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu. Lokalne media podają, że chodzi o radnego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle, znanego w Rybniku sportowca i trenera. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Rybnik. Znieważył policjantów, jednego z nich kopnął

Radny mówi, że nie był agresywny

Jak podaje portal rybnik.com.pl zatrzymany to znany w mieście sportowiec, trener, a od niedawna również radny Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle, Kacper L. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W rozmowie z portalem przyznał, że prowadził pod wpływem alkoholu. Twierdzi natomiast, że nie był agresywny.

"Policjanci nie pouczyli mnie, nie chcieli współpracować. Po zdarzeniu zostałem obywatelsko zatrzymany. Pierwsza moja reakcja była taka, żeby zniknąć z miejsca zdarzenia, ale wróciłem. Byłem gotowy ponieść konsekwencje. Zamiast tego zostałem spacyfikowany, mówiłem policjantom, że nie życzę sobie takiego traktowania. Wepchnęli mnie do radiowozu, uderzyłem głową o ramę drzwi i wrzucili na tylne siedzenia. Chciałem przenieść ręce w kajdankach z tyłu do przodu. Usłyszałem od policjantów, że nie mam prawa tego robić. Potem policjant dopisał sobie, że go uderzyłem. To jest bezprawie. Nie pozwolę sobie na to. Będą skargi na funkcjonariuszy. Mam obrońcę i będę walczył o swoje prawa" - przyznał 29-latek.