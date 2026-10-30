Katowice Zatrzymał autobus i przybiegł z defibrylatorem, by ratować mężczyznę Filip Czekała |

Rybnik. Kierowca autobusu reanimował nieprzytomnego mężczyznę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Urząd Miasta Rybnik

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Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 11.37 w rejonie przystanku Kolonia Beata w Rybniku. Paweł Głuszek, kierowca autobusu miejskiego, rozpoczął swój kurs, gdy zauważył na trasie zator.

- Pomyślałem, przejście dla pieszych, pewnie jakieś potrącenie. Patrzę po boku, stoją, pochylają się tam. Ktoś tam leży. Włączyłem awaryjne powiedziałem pasażerom, żeby zaczekali - relacjonuje.

"Najważniejsze to się nie bać, tylko zachować zimną krew"

Kiedy podbiegł, okazało się, że na chodniku leży nieprzytomny mężczyzna. - Wziąłem defibrylator, przybiegłem, bluzkę z niego ściągnąłem. Taka pani była tam, bardzo dużo pomogła. Podłączyłem cały ten defibrylator, jeszcze zanim go podłączyłem, to musiałem osuszyć skórę, bo ten pan był bardzo mocno zlany potem - opisuje.

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Zaczęli go reanimować. - Nie byłem w stanie ocenić sytuacji tego pana, ale urządzenie AED robi to za nas. Najważniejsze to się nie bać, tylko zachować zimną krew. To urządzenie nas poprowadzi - mówi pan Paweł kierowca.

Po czterech minutach na miejsce dotarła karetka i poszkodowanego przejęli ratownicy.

Mężczyzna trafił do szpitala A kierowca zachęca innych do tego, by w takich sytuacjach reagować, bo nasza decyzja może ocalić komuś życie.