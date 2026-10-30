Zatrzymał autobus i przybiegł z defibrylatorem, by ratować mężczyznę
Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 11.37 w rejonie przystanku Kolonia Beata w Rybniku. Paweł Głuszek, kierowca autobusu miejskiego, rozpoczął swój kurs, gdy zauważył na trasie zator.
- Pomyślałem, przejście dla pieszych, pewnie jakieś potrącenie. Patrzę po boku, stoją, pochylają się tam. Ktoś tam leży. Włączyłem awaryjne powiedziałem pasażerom, żeby zaczekali - relacjonuje.
"Najważniejsze to się nie bać, tylko zachować zimną krew"
Kiedy podbiegł, okazało się, że na chodniku leży nieprzytomny mężczyzna. - Wziąłem defibrylator, przybiegłem, bluzkę z niego ściągnąłem. Taka pani była tam, bardzo dużo pomogła. Podłączyłem cały ten defibrylator, jeszcze zanim go podłączyłem, to musiałem osuszyć skórę, bo ten pan był bardzo mocno zlany potem - opisuje.
Zaczęli go reanimować. - Nie byłem w stanie ocenić sytuacji tego pana, ale urządzenie AED robi to za nas. Najważniejsze to się nie bać, tylko zachować zimną krew. To urządzenie nas poprowadzi - mówi pan Paweł kierowca.
Po czterech minutach na miejsce dotarła karetka i poszkodowanego przejęli ratownicy.
Mężczyzna trafił do szpitala A kierowca zachęca innych do tego, by w takich sytuacjach reagować, bo nasza decyzja może ocalić komuś życie.