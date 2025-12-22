Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Nastolatki pobiły 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę. Młodsza trafiła do aresztu

17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Do zdarzenia doszło w Rudzie Śląskiej
Źródło: Google Earth
17-latka dwa razy napadła na 20-latka z tej samej dzielnicy. Za pierwszym razem tego nie zgłosił, ale tym razem napastniczka złamała mu nos i z pomocą 18-letniej koleżanki kopała po głowie jego dziewczynę. Wszystko działo się na ulicy. Mężczyźni, którzy to widzieli, uciekli.

17-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej i jej rok starsza koleżanka usłyszały zarzuty za pobicie 20-letniego mężczyzny i jego 19-letniej partnerki.

17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Źródło: policja śląska

Do zdarzenia doszło w grudniu. Młodsza z napastniczek odpowie także za atak na 20-latka w listopadzie i groźby karalne pod adresem pary. Decyzją sądu, w piątek została aresztowana. Jej 18-letnia koleżanka jest pod dozorem policji.

17-latce pomagała w biciu starsza o rok koleżanka
17-latce pomagała w biciu starsza o rok koleżanka
Źródło: policja śląska

To nie był pierwszy atak

W środę wieczorem na ulicy Solidarności w rudzkiej dzielnicy Halemba 17-latka złamała nos 20-letniemu mężczyźnie. Wraz ze swoją 18-letnią koleżanką przewróciły i skopały po całym ciele 19-letnią dziewczynę 20-latka.

Mężczyzna wezwał policję. - Wtedy dopiero powiedział policjantom, że ta sama 17-latka już w listopadzie uderzyła go w twarz i groziła pobiciem jemu i jego dziewczynie - mówi Arkadiusz Ciozak, rzecznik policji w Rudzie Śląskiej.

19-latka trafiła do szpitala z obrażeniami głowy, jej życiu nie zagraża bezpieczeństwo.

Policjanci tego samego dnia zatrzymali napastniczki. Okazało się, że nastolatki znają pokrzywdzonych, są z tej samej dzielnicy.

- 20-latek powiedział, że nie wie, co kierowało 17-latką - mówi Ciozak. - Ona wyjaśniła, że miała swoje powody. Przyznała się do napaści, nie miała specjalnego wyboru, bo są świadkowie zdarzenia. Dwaj mężczyźni widzieli ten atak i uciekli - dodaje.

17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Źródło: policja śląska

Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: policja śląska

Udostępnij:
TAGI:
Ruda ŚląskaPolicjaPrzestępstwaPrzemoc
Czytaj także:
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
METEO
Donald Trump
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Świat
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu
Kraków
imageTitle
Raków zaprezentował nowego trenera
EUROSPORT
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
BIZNES
stres kobieta swieta shutterstock_2223504921
"Jeszcze tyle do zrobienia!" Jak odzyskać przedświąteczny spokój?
Anna Bielecka
Zastępczyni prezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wicewojewoda pomorski Emil Rojek
Rosjanie nie chcą oddać budynku konsulatu w Gdańsku
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro
Nie ma decyzji o areszcie dla Ziobry. Prokurator przyznaje, że popełnili "błąd"
Polska
Gaz pieprzowy rozpylony w klasie szkolnej
Groził nożem, użył gazu. Dwa razy zaatakował tego samego mężczyznę
Wrocław
apteka, leki
Będą zmiany w darmowych lekach? Resort: zamierzamy analizować listy
Zdrowie
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
WARSZAWA
imageTitle
Polski debiutant w elitarnym gronie. Dokonał rzadkiego wyczynu
EUROSPORT
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
METEO
Hrabowskie
Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"
Świat
Związki partnerskie
Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż
Polska
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
BIZNES
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia" w Legionowie. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Atak nożownika w hotelu na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
19-letni Kolumbijczyk zginął od ciosów nożem w hostelu. Zatrzymano sześć osób
Kielce
Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Najmłodszy zatrzymany ma 13 lat
Wrocław
Policjanci zatrzymali 26-latka
Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze
WARSZAWA
Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Wyrok w sprawie SKOK Wołomin. Główny oskarżony skazany
Polska
imageTitle
Przez 26 lat prowadził największe turnieje. Teraz powiedział pas
EUROSPORT
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy wyrzucenia nie ustalono
Łódź
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjską GUGI. Kiedyś zaprzeczali jej istnieniu
Świat
Śmiertelny wypadek przy przejeździe kolejowym w Stargardzie
Zginął na spacerze z psami. Pijany kierowca, pijany pasażer
Szczecin
imageTitle
Oblał test antynarkotykowy i został zdyskwalifikowany. Teraz przeprasza
EUROSPORT
Sajid Akram na zdjęciu z nagrania upublicznionego ponad tydzień po masakrze w Sydney
Wynajęty pokój i ładunki, które nie eksplodowały. Nowe informacje po masakrze w Sydney
Świat
shutterstock_2624089595
Bezpieczne aktywo idzie na rekord. Nie było tak od 1979
BIZNES
Uwolnieni uczniowie
Uwolnili dzieci z rąk terrorystów
Świat
shutterstock_2300116799
Jedni przekraczają próg podatkowy, inni granice zdrowego rozsądku
Justyna Suchecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica