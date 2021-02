Poślizg, zderzenie ze skarpą, koziołkowanie, urwane koło. "Było tam już ponad 40 kolizji"

Nie zawinił zakręt, tylko śliska nawierzchnia

- W tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do stu kilometrów na godzinę. Ale jeśli zmieniają się warunki, kierowca ma obowiązek zwolnić. Nawet jakby przepisy pozwalały na dwieście na godzinę, to nie ma znaczenia. Jeśli wypadł z drogi, to znaczy że jechał za szybko - mówi Ciozak. - W tamtym miejscu często dochodzi do kolizji, także na jezdni o przeciwnym kierunku. Dzisiaj była kolejna. W zeszłym roku ponad 40. W poprzednich latach dochodziło także do wypadków śmiertelnych.