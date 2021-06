Dwa zarzuty i areszt dla mężczyzny, który omal nie potrącił pieszych znajdujących na przejściu

Miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

"Zacząłem trąbić, myślałem o bezpieczeństwie tej rodziny"

Pan Maciej, który akurat wracał autem z Łodzi do Częstochowy zobaczył ich jeszcze na chodniku i jako pierwszy ze sznura zbliżających się samochodów zwolnił, by ich przepuścić. Widać to na monitoringu. Kierowca zatrzymał się, a za nim kolejne trzy samochody. Pan Maciej obserwował ich w lusterku.

- To był ogromny szok, ogromne emocje. Niezbyt długo mam prawo jazdy i to była pierwsza taka sytuacja - opowiada pan Maciej. - Matka była w szoku i nie mogła dojść do siebie, widziała jak jej dziecko omal nie zginęło. Dziecko płakało i to tak histerycznie. Chłopiec w ogóle nie zrozumiał co się stało, zaczął płakać i przepraszać mamę tak jakby on coś złego zrobił.