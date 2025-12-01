Uderzył autem w budynek stacji paliw

Policjanci z raciborskiej komendy otrzymali w niedzielę zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu na terenie jednej ze stacji paliw przy ulicy Rybnickiej. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że kierujący pojazdem wjechał w budynek stacji.
"69-letni kierujący pojazdem marki Ford stracił panowanie nad pojazdem i rzeczywiście uderzył w budynek stacji. Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Raciborzu.
Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.
