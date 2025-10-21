Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce". Są poszkodowani

Do zdarzenia doszło w powiecie pszczyńskim

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, z wstępnych ustaleń wynika, że sześć samochodów osobowych najechało na tył ciężarówki. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Wkrótce ma również lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce" Źródło: Sylwester Gorząd Waszym Okiem Radio Bielsko

Nie ma ofiar śmiertelnych. Wstępnie cztery osoby mają otrzymać pomoc medyczną.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności. Trasa w kierunku Bielska-Białej jest zablokowana, a objazd wyznaczono przez miejscowość Piasek.

