Katowice

Przerwane juwenalia i odwołane koncerty. Doszło do zamieszek

Zamieszki w Gliwicach
Zamieszki w Gliwicach
Źródło wideo: ZABRZE112.pl
Źródło zdj. gł.: ZABRZE112.pl
Na juwenaliach "Igry" Politechniki Śląskiej doszło do zamieszek. Ludzie napierali na barierki okalające strefę wydarzenia i rzucali w stronę interweniującej policji różnymi przedmiotami. Koncerty przerwano. Na ten moment zatrzymano jedną osobę. Nie wiadomo, co z juwenaliami dziś i w kolejnych dniach.

W czwartek około godziny 23.00 na tzw. Łące Igrowej (w okolicach ulicy Akademickiej) przerwano i następnie odwołano koncerty w czasie juwenaliów. Wśród zaproszonych w czwartek na Igry 2026 muzyków był m.in. Malik Montana, Mr. Polska, Zeamsone. Jak w mediach społecznościowych napisał organizator, koncerty odwołano ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz artystów. Wcześniej informował o zamknięciu wejścia na teren łąki dla kolejnych osób z powodu ogromnych tłumów.

"Uczestnicy wydarzenia, którzy nie zostali wpuszczeni na imprezę przez służbę ochrony, po przewróceniu barier ochronnych, siłą wdarli się na teren. Ochrona organizatora podjęła działania mające przywrócić porządek, które jednak, z uwagi na eskalację agresji, okazały się nieskuteczne. Organizator zawnioskował do policjantów o natychmiastową pomoc. Wtedy też agresja uczestników skierowała się na mundurowych" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marzena Szwed, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Zatrzymano 17-latka

Jak dodała nadkomisarz, w kierunku mundurowych posypały się butelki i kamienie. Nikt nie został ranny, jednak uszkodzone zostały szyby w dwóch radiowozach. Policja zatrzymała 17-latka z Gliwic.

"Rzucając szklanymi butelkami, dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta" - wyjaśniła nadkomisarz Marzena Szwed.

Mundurowi nie wykluczają jednak kolejnych zatrzymań - analizowany jest m.in. monitoring z zamieszek. Na forach internetowych pojawiły się też wpisy internautów o tym, że ochrona użyła wobec niektórych ludzi gazu. Oficer prasowy gliwickiej policji powiedział nam, że jest to obecnie weryfikowane przez mundurowych.

Kultura i styl

Co z koncertami na Igrach w piątek?

Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gliwice, potwierdził nam, że w sprawie czwartkowych wydarzeń na Igrach planowane jest spotkanie policji, służb porządkowych i przedstawicieli miasta. Potwierdził to oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji oraz rzeczniczka Politechniki Śląskiej.

- W związku z wczorajszym przerwaniem koncertu podczas Igrów pragniemy podkreślić, że nadrzędnym kryterium decyzji podjętej przez organizatora pozostaje bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz artystów. Obecnie trwa wizja lokalna na terenie kampusu, w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia. Dziś o godzinie 10.00, po zgromadzeniu jak najszerszych informacji, odbędzie się spotkanie wewnętrzne, a o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji - przekazała tvn24.pl Iwona Flanczewska rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej.

Jak dodaje rzecznik, po "dokładnej analizie wszystkich okoliczności podjęta zostanie decyzja dotycząca zaplanowanych na dziś koncertów".

Mateusz Czajka
