Katowice Pożar w kopalni, wycofano górników Oprac. Mateusz Czajka |

Jak górnicy wspominają kopalnię Wujek? Źródło wideo: TVN24

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiadomość o pożarze na poziomie 950 metrów w Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica w Gliwicach. Tę informację potwierdził dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

- Informację otrzymaliśmy o godzinie 3.30. Doszło do pożaru endogenicznego. Widocznie wystąpiły tlenki węgla. Wycofano ze ściany 24 osoby. Na miejsce pojechali nadinspektor i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego - poinformował dyspozytor.

Pożar w chodniku badawczym

Polska Grupa Górnicza, do której należy gliwicka kopalnia przekazała w wydanym później komunikacie prasowym, że natychmiast ewakuowanych 24 górników nie musiało używać aparatów ucieczkowych (specjalny sprzęt pozwalający oddychać w trudnych warunkach). Do pożaru doszło o godz. 1.18 w chodniku badawczym na wspomnianym już poziomie 950 metrów.

"Cała załoga została bezpiecznie wycofana z zagrożonego rejonu. Nikt z pracowników nie został poszkodowany" - przekazała PGG w komunikacie.

Kopalnia Sośnica - oprócz rejonu gdzie doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla - pracuje normalnie.

Źródło: Google Maps

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