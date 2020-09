Na pogorzelisko wjeżdża ciężki sprzęt. Prokuratura: dzisiaj zapadnie decyzja o wszczęciu śledztwa w sprawie pożaru

Prezydent Sosnowca: nie było zagrożenia chemicznego

Potwierdził również, że miejsce, w którym doszło do pożaru, to nielegalne składowisko odpadów, o którym lokalne władze i instytucje wiedzą i od dłuższego czasu podejmują kroki, by je zlikwidować.

- To miejsce jest przykładem, gdzie trudno zarzuć bierność instytucjom ochrony środowiska, prokuratorze. Ale system jest nieszczelny i odpady się pojawiają, my staramy się kontrolować. (...) To jest teren prywatnej firmy, komuś podnajęty. Prowadziliśmy czynności, jesteśmy na etapie przejęcia tego terenu, chcieliśmy go oczyścić. Rozmawiamy o zakupie tego terenu. (...) Koszt utylizacji odpadów, które się tam znajdują to 6-10 milionów złotych. Zwróciliśmy się do firmy, która może te odpady przyjąć, ale w 2020 roku nie ma szans na ich odbiór. Staramy się też o dopłaty do utylizacji - mówił Chęciński.