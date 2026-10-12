Katowice Chciał skręcić, inny kierowca nie zahamował. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Chevrolet uderzył w tył Fiata Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach

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W niedzielę doszło do groźnego wypadku w Pawłowicach w powiecie pszczyńskim. 57-letni kierowca Fiata jechał drogą krajową numer 81. W pewnym momencie chciał skręcić w lewo i zahamował na lewym pasie. Jadący za nim 41-latek w Porsche również się zatrzymał. 37-latek w Chevrolecie nie zdążył.

Kolizja na DK 81 Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

Jeden z kierowców w szpitalu

"Kierujący Chevroletem, próbując uniknąć najechania na Porsche, zjechał w lewo, w stronę pasa zieleni przy barierze energochłonnej. Mimo podjętego manewru uderzył w Porsche, a następnie w Fiata" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

57-latek z Fiata trafił do szpitala. Nie miał poważniejszych obrażeń. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę Porsche.

Policjanci drogówki ukarali kierowcę Chevroleta mandatem za spowodowanie zdarzenia.

Źródło: Google Maps