Chciał skręcić, inny kierowca nie zahamował. Nagranie
W niedzielę doszło do groźnego wypadku w Pawłowicach w powiecie pszczyńskim. 57-letni kierowca Fiata jechał drogą krajową numer 81. W pewnym momencie chciał skręcić w lewo i zahamował na lewym pasie. Jadący za nim 41-latek w Porsche również się zatrzymał. 37-latek w Chevrolecie nie zdążył.
Jeden z kierowców w szpitalu
"Kierujący Chevroletem, próbując uniknąć najechania na Porsche, zjechał w lewo, w stronę pasa zieleni przy barierze energochłonnej. Mimo podjętego manewru uderzył w Porsche, a następnie w Fiata" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.
57-latek z Fiata trafił do szpitala. Nie miał poważniejszych obrażeń. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę Porsche.
Policjanci drogówki ukarali kierowcę Chevroleta mandatem za spowodowanie zdarzenia.