Pożar hali z trocinami

Płonęła hala z trocinami i odpadami drewnianymi Źródło: Policja Racibórz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 24 grudnia, o godzinie 8.05 wybuchł pożaru w hali znajdującej się przy ulicy Gamowskiej w Pawłowie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali w miejscowości Pawłów. W tej hali znajdowały się trociny oraz odpady drewniane. Nie było osób poszkodowanych. Nie mamy jeszcze ustalanej przyczyny pożaru, tym dokładnie zajmie się biegły powołany przez policję - mówi tvn24.pl starszy kpt. Mateusz Musioł, zastępca dowódcy jednostki pożarniczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Pożar hali w Pawłowie Źródło: Policja Racibórz

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej oraz siedem zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD