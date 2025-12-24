Pożar hali z trocinami

W środę, 24 grudnia, o godzinie 8.05 wybuchł pożaru w hali znajdującej się przy ulicy Gamowskiej w Pawłowie.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali w miejscowości Pawłów. W tej hali znajdowały się trociny oraz odpady drewniane. Nie było osób poszkodowanych. Nie mamy jeszcze ustalanej przyczyny pożaru, tym dokładnie zajmie się biegły powołany przez policję - mówi tvn24.pl starszy kpt. Mateusz Musioł, zastępca dowódcy jednostki pożarniczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej oraz siedem zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Racibórz