Na imprezie rodzinnej dostał ataku kaszlu, w drodze do szpitala stracił przytomność. Konieczna była reanimacja

Tuż po północy w niedzielę do budynku komisariatu policji w Łaziskach Górnych na Śląsku weszło małżeństwo z sąsiedniego Orzesza z 30-letnim synem. Poprosili policjantów o możliwość oczekiwania tam na przyjazd karetki do ich syna, który podczas rodzinnej imprezy nagle dostał ataku kaszlu i od kilkunastu minut miał ogromne problemy z oddychaniem.

Rodzice mężczyzny postanowili sami zawieźć syna do najbliższego szpitala. W drodze do placówki lekarz rodzinny zalecił im zatrzymać się jednak w bezpiecznym miejscu i pozostać tam do czasu pojawienia się karetki pogotowia.