Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zderzenie autokarów na A4, w środku były dzieci. Trzy osoby ranne

|
Zderzenie autokarów na A4
Wypadek dwóch autokarów z uczniami na A4
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Śląska policja
Zderzenie dwóch autokarów na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic. W pojazdach było około 100 osób, głównie dzieci. Trzy osoby trafiły do szpitala, to dwoje nastolatków i jeden z kierowców.

Na autostradzie A4 w Mysłowicach doszło do zderzenia dwóch autokarów. Około godziny 9.15 jeden z pojazdów najechał na drugi jadący przed nim, blokując pasy w kierunku Wrocławia.

Jak przekazał asp. Łukasz Paździora z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, w obu autokarach podróżowało łącznie około 100 osób, głównie dzieci.

- Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości przez kierującego jednego z autokarów, w wyniku czego najechał na tył autokaru przed nim. Jednym i drugim podróżowały zorganizowane grupy młodzieży z województwa małopolskiego, niezwiązane ze sobą. Kierowcy byli trzeźwi - przekazał tvn24.pl Mateusz Mrachacz z sekcji prasowej śląskiej policji.

Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów na A4
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Trzy osoby ranne

- W wyniku tego zdarzenia dwoje nastolatków w wieku 15 i 13 lat z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafiło do szpitala - mówi Mrachacz.

51-letni kierowca autokaru, który najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, również trafił do szpitala.

Autokary wiozły grupy młodzieży. Jedna kierowała się z Alwerni do Rudy Śląskiej, druga jechała z Tarnowa do Londynu. Uczniów na miejscu tego wypadku już nie ma. Przesadzono ich do innych autokarów, które odjechały w dalszą trasę.

Utrudnienia na drodze po zderzeniu autokarów
Utrudnienia na drodze po zderzeniu autokarów
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Są utrudnienia w ruchu

Na miejscu działa siedem zastępów PSP. Na drodze doszło do wycieków płynów, służby usuwają zabrudzenia, czynności nadal trwają.

Ruch jest utrudniony i odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają do dwóch godzin.

Zderzenie autokarów na A4 na wysokości Mysłowic
Zderzenie autokarów na A4 na wysokości Mysłowic
Źródło zdjęcia: Google Maps
Zderzenie dwóch autokarów na śląskim odcinku A4
Zderzenie dwóch autokarów na śląskim odcinku A4
Źródło zdjęcia: Śląska policja
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
Wywiad medyczny
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
Świat
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
Kraków
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON niczym Tom Cruise w głośnym nagraniu. Tak je skomentował
Polska
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Upał w Indiach
Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Władysław Kosniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to będzie test naszego przywództwa
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Wypadek na krajowej "50"
Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
WARSZAWA
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
Kraków
Stacja benzynowa paliw tankowanie
PILNETakie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica