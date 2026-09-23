Wjechał w tył ciężarówki na S1, kierowca trafił do szpitala
Do poważnego wypadku doszło w środę około godziny 12 na drodze ekspresowej S1. Na 549. kilometrze trasy w kierunku Tychów, tuż za zjazdem na autostradę A4, zderzyły się samochody osobowy i ciężarowy.
- Kierujący Skodą, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, najechał na tył samochodu ciężarowego z naczepą. W wyniku tego doznał obrażeń. Był reanimowany na miejscu, po czym został przetransportowany do szpitala z celem udzielenia mu dalszej pomocy. Kierujący Skodą jechał sam - przekazał tvn24.pl asp. Łukasz Paździora z policji w Mysłowicach.
Są utrudnienia w ruchu
- Droga S1 w kierunku Tychów jest całkowicie zablokowana. Trwają czynności służb, ruch kierowany jest na A4 - dodał policjant.
Źródło: tvn24.pl